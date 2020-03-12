Про це повідомляє НВ з посиланням на сайт відомства.
Дивися повний текст Данія дозволила добудувати \"Північний потік-2\", але тільки новими суднами.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 16:21
Данія дозволила добудувати "Північний потік-2", але...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Данія дозволила добудувати \"Північний потік-2\", але тільки новими суднами.
Додано: Пон 06 лип, 2020 17:37
Надо понимать что "новые судна" это "Ак.Черский" и "Фортуна", похоже до конца года таки достроят...
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