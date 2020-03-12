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Данія дозволила добудувати
"Північний потік-2", але...

Данія дозволила добудувати "Північний потік-2", але...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 16:21

Данія дозволила добудувати "Північний потік-2", але...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє НВ з посиланням на сайт відомства.

Дивися повний текст Данія дозволила добудувати \"Північний потік-2\", але тільки новими суднами.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 16:27

Суднами
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 17:37

Надо понимать что "новые судна" это "Ак.Черский" и "Фортуна", похоже до конца года таки достроят...
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 20:21

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2 ... group.html класна стаття, там тисячі тон хімікатів
shlyocuk
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