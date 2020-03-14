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Денисовій знадобилося 3,5
млн на створення сайту...

Денисовій знадобилося 3,5 млн на створення сайту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 17:37

Денисовій знадобилося 3,5 млн на створення сайту...

Пропонуємо до обговорення:
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова звернулася до Кабінету міністрів з проханням виділити 14,5 млн грн з Фонду боротьби з COVID-19. 3,5 млн грн з вказаної суми мають піти на створення офіційного сайту Уповноваженого ВРУ з прав людини.

Дивися повний текст Денисовій знадобилося 3,5 млн на створення сайту Уповноваженого ВРУ з прав людини.
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Нехай на Wix зробить і не заморочується -- вона сайт з лендінг сторінкою плутає
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 18:04

Да же интересно, а где почитать о чудо сайте и каковы требования к нему ? :) Тендер будет ? Не я не разработчик, я типа сочувствующий, не раз заказывал себе сайты и мне интересно что на 3,5 млн там должно такого быть ?
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 18:10

Ну, если 3 ляма распилить, на оставшиеся 500к вполне можно и кастомный сайтик сообразить, ещё на домен с dedicated hosting останется :)

Если серьёзно, 525к на техзадание и 700к на нефункциональный дизайн-макет = это просто звездец. Возьмусь не глядя.
phantom_systems
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