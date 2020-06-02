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В рамках "Великого будівництва"
йдуть роботи на трасі з...

В рамках "Великого будівництва" йдуть роботи на трасі з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 21:07

В рамках "Великого будівництва" йдуть роботи на трасі з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши фото і відео, на яких можна простежити перебіг робіт.

Дивися повний текст В рамках \"Великого будівництва\" йдуть роботи на трасі з Києва до Дніпра (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 21:07

Це добре.
Треба всі обласні центри поєднати між собою мінімум 4-смуговими автобанами по типу Київ-Одеса та Київ-Рівне
silver_arrow_ua
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