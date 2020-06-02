Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши фото і відео, на яких можна простежити перебіг робіт.
Дивися повний текст В рамках \"Великого будівництва\" йдуть роботи на трасі з Києва до Дніпра (фото).
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Додано: Пон 06 лип, 2020 21:07
В рамках "Великого будівництва" йдуть роботи на трасі з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В рамках \"Великого будівництва\" йдуть роботи на трасі з Києва до Дніпра (фото).
Додано: Пон 06 лип, 2020 21:07
Це добре.
Треба всі обласні центри поєднати між собою мінімум 4-смуговими автобанами по типу Київ-Одеса та Київ-Рівне
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