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Через два роки в Європі створять конкурента Visa і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 лип, 2020 22:12
Пропонуємо до обговорення:
Через два роки в Європі з'явиться нова платіжна система, яка стане конкурентом американським Visa і Mastercard.
Дивися повний текст Через два роки в Європі створять конкурента Visa і Mastercard
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Додано: Пон 06 лип, 2020 22:12
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