Через два роки в Європі з'явиться нова платіжна система, яка стане конкурентом американським Visa і Mastercard.
Дивися повний текст Через два роки в Європі створять конкурента Visa і Mastercard.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 22:12
Через два роки в Європі створять конкурента Visa і...
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Дивися повний текст Через два роки в Європі створять конкурента Visa і Mastercard.
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