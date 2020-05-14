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Інвестори "зеленої" енергетики
погодилися призупинити...

Інвестори "зеленої" енергетики погодилися призупинити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 07:30

Інвестори "зеленої" енергетики погодилися призупинити...

Пропонуємо до обговорення:
Інвестори відновлюваних джерел електроенергії, підписуючи меморандум з урядом, погодилися, що в Україні припинять нове будівництво сонячних електростанцій (СЕС), які працюють за "зеленим" тарифом.

Дивися повний текст Інвестори \"зеленої\" енергетики погодилися призупинити будівництво нових СЕС.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 07:30

Украина скоро откажется от Российского газа и нефти, развивая новые технологии. И правильно сделает
ffjhdhs
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