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Інвестори "зеленої" енергетики погодилися призупинити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 лип, 2020 07:30
Пропонуємо до обговорення:
Інвестори відновлюваних джерел електроенергії, підписуючи меморандум з урядом, погодилися, що в Україні припинять нове будівництво сонячних електростанцій (СЕС), які працюють за "зеленим" тарифом.
Дивися повний текст Інвестори \"зеленої\" енергетики погодилися призупинити будівництво нових СЕС
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Додано: Вів 07 лип, 2020 07:30
Украина скоро откажется от Российского газа и нефти, развивая новые технологии. И правильно сделает
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