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Інвестори "зеленої" енергетики погодилися призупинити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 07:30
Пропонуємо до обговорення:
Інвестори відновлюваних джерел електроенергії, підписуючи меморандум з урядом, погодилися, що в Україні припинять нове будівництво сонячних електростанцій (СЕС), які працюють за "зеленим" тарифом.
Дивися повний текст Інвестори \"зеленої\" енергетики погодилися призупинити будівництво нових СЕС
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R2
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Додано: Вів 07 лип, 2020 07:30
Украина скоро откажется от Российского газа и нефти, развивая новые технологии. И правильно сделает
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ffjhdhs
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Додано: Вів 07 лип, 2020 09:27
Ага....жду не дождусь повышение тарифов, что бы отбить затраты частников по СЭС. Государство нихера свое не строит, при***.
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onetischenko
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Додано: Вів 07 лип, 2020 09:28
И вы откажитесь от автомобиля с двигателем внутреннего сгорания ?
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onetischenko
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Додано: Вів 07 лип, 2020 12:52
ffjhdhs - не подскажите хотя бы одну из них?
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yalta1965
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Додано: Вів 07 лип, 2020 12:55
А зачем останавливать строительство "солнца"? Ахметов лобирует интересы?
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egor6508
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Додано: Вів 07 лип, 2020 15:47
Вот, шалава ахметовская! Да пусть строят хоть по милиону "солнц" и "ветров"! Отменить надо чисто рекетирский закон о том, что их эл.энергию ОБЯЗАНЫ покупать в любом количестве и в разы дороже традиционной!! Ахметовская братия не изменилась за 30 лет - тоже крышеване с принуждением платить дань, только в масштабах всей страны и юридически красиво!!
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sialeks
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