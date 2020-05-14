Додано: Сер 08 лип, 2020 08:12

Проблема в статье обозначена - уже нечем балансировать непостоянство солнечной (и ветровой) генерации. Другое дело, что борцы за экологию ничего не понимают в проблемах производства и распределения электроэнергии, равно как и пишущие (возможно и умышленно) на эти темы журналюги. ЭЭ нельзя моментально достать из рукава как фокусник кролика - разгон турбин это дело не одной минуты, но мощность генерации должна всегда соответствовать мощности потребления, причем с высокой точностью, иначе энергосистема разваливается и потребители просто отключаются. Наши фантастические, самые высокие в мире цены на "зеленую" ЭЭ, - прямой путь в никуда, но олигархам на это наплевать - нужные законы депутаны проголосовали, государство обязалось выкупать золотую энергию, и теперь неизбежно наступает момент ограбления всех, и в первую очередь мелких потребителей. Организованные наезды "зарубежных инвесторов" - классический рекет наследников наших местных бандюков, только уже на государственном уровне. Поскольку власть не имеет яиц, плюс куплены давно и плотно практически все, одна только принимающая "судьбоносные" решения НКРЭКП чего стоит со своими попытками переложить 20 ярдов долгов рынка на физиков, будущее наше выглядит весьма грустно. И экология здесь на последнем месте.