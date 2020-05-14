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Інвестори "зеленої" енергетики погодилися призупинити...
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Додано: Вів 07 лип, 2020 07:30
Пропонуємо до обговорення:
Інвестори відновлюваних джерел електроенергії, підписуючи меморандум з урядом, погодилися, що в Україні припинять нове будівництво сонячних електростанцій (СЕС), які працюють за "зеленим" тарифом.
Дивися повний текст Інвестори \"зеленої\" енергетики погодилися призупинити будівництво нових СЕС
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R2
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Додано: Вів 07 лип, 2020 07:30
Украина скоро откажется от Российского газа и нефти, развивая новые технологии. И правильно сделает
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ffjhdhs
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Додано: Вів 07 лип, 2020 09:27
Ага....жду не дождусь повышение тарифов, что бы отбить затраты частников по СЭС. Государство нихера свое не строит, при***.
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onetischenko
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Додано: Вів 07 лип, 2020 09:28
И вы откажитесь от автомобиля с двигателем внутреннего сгорания ?
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onetischenko
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Додано: Вів 07 лип, 2020 12:52
ffjhdhs - не подскажите хотя бы одну из них?
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yalta1965
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Додано: Вів 07 лип, 2020 12:55
А зачем останавливать строительство "солнца"? Ахметов лобирует интересы?
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egor6508
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Додано: Вів 07 лип, 2020 15:47
Вот, шалава ахметовская! Да пусть строят хоть по милиону "солнц" и "ветров"! Отменить надо чисто рекетирский закон о том, что их эл.энергию ОБЯЗАНЫ покупать в любом количестве и в разы дороже традиционной!! Ахметовская братия не изменилась за 30 лет - тоже крышеване с принуждением платить дань, только в масштабах всей страны и юридически красиво!!
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sialeks
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Додано: Сер 08 лип, 2020 07:08
Некоректно подано заголовок, це бачення міністерства.. "Інвестори ВДЕ підписуючи меморандум з урядом, погодилися" але є велика частина галузі яка не підписала і не погодилася
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441290rzzmtbhwqk
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Додано: Сер 08 лип, 2020 08:02
egor6508 написав:
А зачем останавливать строительство "солнца"?
вопрос не в самом строительстве а в грабительском "зеленом тарифе" по которому государство за НАШИ деньги ОБЯЗАНО покупать по 5,5+ грн ха 1кВт электроэнергию с СЭС. К сравнени. стоимость энергии АЭС около 0,6 грн а ГЭС около 0,38 грн за 1кВт...ТЭС около 2,5 грн.
К вас платежка сколько приходит? где то 1 грн за 1 кВт... а государство покупает у СЭС за 5,5+ грн.. чем разницу покрывает в 4,5 гривны в цене? Из бюджета.. то есть чем больше СЭС строят, тем ниже пенсии, меньше денег на медицину на армию...
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Джон
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Додано: Сер 08 лип, 2020 08:12
Проблема в статье обозначена - уже нечем балансировать непостоянство солнечной (и ветровой) генерации. Другое дело, что борцы за экологию ничего не понимают в проблемах производства и распределения электроэнергии, равно как и пишущие (возможно и умышленно) на эти темы журналюги. ЭЭ нельзя моментально достать из рукава как фокусник кролика - разгон турбин это дело не одной минуты, но мощность генерации должна всегда соответствовать мощности потребления, причем с высокой точностью, иначе энергосистема разваливается и потребители просто отключаются. Наши фантастические, самые высокие в мире цены на "зеленую" ЭЭ, - прямой путь в никуда, но олигархам на это наплевать - нужные законы депутаны проголосовали, государство обязалось выкупать золотую энергию, и теперь неизбежно наступает момент ограбления всех, и в первую очередь мелких потребителей. Организованные наезды "зарубежных инвесторов" - классический рекет наследников наших местных бандюков, только уже на государственном уровне. Поскольку власть не имеет яиц, плюс куплены давно и плотно практически все, одна только принимающая "судьбоносные" решения НКРЭКП чего стоит со своими попытками переложить 20 ярдов долгов рынка на физиков, будущее наше выглядит весьма грустно. И экология здесь на последнем месте.
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Vladdy
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