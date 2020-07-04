Tesla випустила шорти по 69 доларів: це іронія над скептиками, які не вірять в успіх компанії
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Додано: Вів 07 лип, 2020 09:42
Tesla випустила шорти по 69 доларів (фото)
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Дивися повний текст Tesla випустила шорти по 69 доларів (фото).
Додано: Вів 07 лип, 2020 09:43
У меня такие атласные были в начале 90-х.
Дефицит, Союз распался и бабушка сшила мне такие из части советсткого флага, которые стали продавать за ненадобностью.
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