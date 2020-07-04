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Tesla випустила шорти
по 69 доларів (фото)

Tesla випустила шорти по 69 доларів (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 09:42

Tesla випустила шорти по 69 доларів (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Tesla випустила шорти по 69 доларів: це іронія над скептиками, які не вірять в успіх компанії

Дивися повний текст Tesla випустила шорти по 69 доларів (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 09:43

У меня такие атласные были в начале 90-х.
Дефицит, Союз распался и бабушка сшила мне такие из части советсткого флага, которые стали продавать за ненадобностью.
sal
 
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