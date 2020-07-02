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Смолій: Я запитав у
президента, чи повинен я...

Смолій: Я запитав у президента, чи повинен я...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 09:51

Смолій: Я запитав у президента, чи повинен я...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він розповів в інтерв'ю lb.ua

Дивися повний текст Смолій: Я запитав у президента, чи повинен я звільнитися, він відповів \"так\".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 09:51

- Он сам просил?
- Очень.
- Ну что ж, передайте Ему, что я согласен.
- Но учтите, обычай требует...
sal
 
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Сказочник. олигархи готовы платить миллионы долл что бы хоть день порулить в нбу... Незабываем что часть проблемных кредитов выдавались при четким надзором куратора с нбу, деньги выводились с разрешений с нбу а портфели работающих кредитов проданы за копейки бандитам... Наверно каждый рефенанс был мошенническим потому что сразу разворовывался
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