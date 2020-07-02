Про це він розповів в інтерв'ю lb.ua
Дивися повний текст Смолій: Я запитав у президента, чи повинен я звільнитися, він відповів \"так\".
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Додано: Вів 07 лип, 2020 09:51
Смолій: Я запитав у президента, чи повинен я...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Смолій: Я запитав у президента, чи повинен я звільнитися, він відповів \"так\".
Додано: Вів 07 лип, 2020 09:51
- Он сам просил?
- Очень.
- Ну что ж, передайте Ему, что я согласен.
- Но учтите, обычай требует...
Додано: Вів 07 лип, 2020 09:51
Сказочник. олигархи готовы платить миллионы долл что бы хоть день порулить в нбу... Незабываем что часть проблемных кредитов выдавались при четким надзором куратора с нбу, деньги выводились с разрешений с нбу а портфели работающих кредитов проданы за копейки бандитам... Наверно каждый рефенанс был мошенническим потому что сразу разворовывался
Додано: Вів 07 лип, 2020 13:52
Потому что качество человека низкое... (Народный депутат от фракции "Слуга народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова.)
Додано: Вів 07 лип, 2020 16:24
Re: Смолій: Я запитав у президента, чи повинен я...
Петіни кормушки підчищають, от і вся причина.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Вів 07 лип, 2020 16:30
-должен ли я уволиться?
-да.
-а может не стоит?
-да.
-ну я пошел?
-да.
-я совсем пошел?
-да.
-это систематическое политическое давление!!!
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