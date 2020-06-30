Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.
Дивися повний текст Кличко розповів, коли зникнуть затори на столичних мостах.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 10:04
Кличко розповів, коли зникнуть затори на столичних мостах
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Дивися повний текст Кличко розповів, коли зникнуть затори на столичних мостах.
Додано: Вів 07 лип, 2020 10:04
Южный мост каждый год чинят!
только советские мосты могут 50-60 лет ждать ремонта
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