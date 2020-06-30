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Кличко розповів, коли зникнуть
затори на столичних мостах

Кличко розповів, коли зникнуть затори на столичних мостах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 10:04

Кличко розповів, коли зникнуть затори на столичних мостах

Пропонуємо до обговорення:
Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

Дивися повний текст Кличко розповів, коли зникнуть затори на столичних мостах.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 10:04

Южный мост каждый год чинят!
только советские мосты могут 50-60 лет ждать ремонта
sal
 
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