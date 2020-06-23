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Майже 30% компаній планують
продавати бізнес або активи...

Майже 30% компаній планують продавати бізнес або активи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:32

Майже 30% компаній планують продавати бізнес або активи...

Пропонуємо до обговорення:
Більше 60% компаній, які планують продаж, готові до зниження ціни.

Дивися повний текст Майже 30% компаній планують продавати бізнес або активи - дослідження.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:32

Все эти страшные прогнозы аналитиков о том, что экономика не выдержит, мелкий бизнес уже мертв - разбилась как только карантин ослабился, и посыпались новости по несколько в день, об открытии новых заведений. Строительстве новые ТРЦ.
Недвижимость как строилась так и строится, как продавались так и продается, и отложенный спрос сейчас спокойно восполняется. Каждый подбирает свое жилье по своим потребностям. Но можно вечно ждать идеальный вариант - хорошая статья об этом.
Вчера Тарьян что-то нарисовал на Теличке))). Можно подождать... Но потом прижмет, и купите на вторичке первое, что на глаза попадется.
RomaI
 
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