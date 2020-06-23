Більше 60% компаній, які планують продаж, готові до зниження ціни.
Дивися повний текст Майже 30% компаній планують продавати бізнес або активи - дослідження.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 11:32
Майже 30% компаній планують продавати бізнес або активи...
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Дивися повний текст Майже 30% компаній планують продавати бізнес або активи - дослідження.
Додано: Вів 07 лип, 2020 11:32
Все эти страшные прогнозы аналитиков о том, что экономика не выдержит, мелкий бизнес уже мертв - разбилась как только карантин ослабился, и посыпались новости по несколько в день, об открытии новых заведений. Строительстве новые ТРЦ.
Недвижимость как строилась так и строится, как продавались так и продается, и отложенный спрос сейчас спокойно восполняется. Каждый подбирает свое жилье по своим потребностям. Но можно вечно ждать идеальный вариант -
Вчера Тарьян что-то нарисовал на Теличке))). Можно подождать... Но потом прижмет, и купите на вторичке первое, что на глаза попадется.
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