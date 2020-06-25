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ПриватБанк програв у судах Коломойському: не може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 лип, 2020 13:02
Пропонуємо до обговорення:
Згідно з судовими матеріалами, в 2016 році 15 компаній, пов’язаних з екс-власниками Приватбанку, уклали з банком договори фінансового лізингу, за якими отримали від Приватбанку 247 АЗС.
Дивися повний текст ПриватБанк програв у судах Коломойському: не може забрати 247 АЗС, які передав у лізінг
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Додано: Вів 07 лип, 2020 13:02
Ну, порадуемся за Коломойского :) Слава Украине, Игорю Валерьевичу и его слугам ;)
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