Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час зустрічі з представниками книжкового ринку "Петрівка".
Дивися повний текст Кличко повідомив, чи планують будівництво ТРЦ замість ринку \"Петрівка\".
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Додано: Вів 07 лип, 2020 13:27
Кличко повідомив, чи планують будівництво ТРЦ замість...
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Дивися повний текст Кличко повідомив, чи планують будівництво ТРЦ замість ринку \"Петрівка\".
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