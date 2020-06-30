Додано: Вів 07 лип, 2020 18:00

R2 написав: Пропонуємо до обговорення:



Кличко повідомив, чи планують будівництво ТРЦ замість ринку "Петрівка". Пропонуємо до обговорення:Кличко повідомив, чи планують будівництво ТРЦ замість ринку "Петрівка".

для строительства, эксплуатации и обслуживания многофункционального торгово-развлекательного комплекса

на указанных участках предусмотрено размещение ТРЦ соответствии с целевым назначением



"Политика стала важной частью моей жизни. Она напоминает банку с тараканами. Тут кто кого обхитрит, кто кого обманет...

А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать" Цитаты известного украинского политика

Строительство ТРЦ на территории книжного рынка “Петровка”...И далее цитата Кличко:"Мы изучили документы. По данным реестра прав собственности, книжный рынок расположен на двух арендованных земельных участках... Целевое назначение земельных участков –и паркинга....Также детальным планом территории в границах улиц Вербовая, Куреневская, Богатырская, Московский проспект, Набережно-Рыбальская, железнодорожные путиземельных участков"Некоторые средства массовой информации недавно обнародовали информацию,, на месте книжного рынка “Петровка”одноименный ТРЦ, а сам рынок – снести."Поэтому,и зачем подстрекает людей – предстоит выяснить”, – подчеркнул Кличко.