Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час зустрічі з представниками книжкового ринку "Петрівка".
Дивися повний текст Кличко повідомив, чи планують будівництво ТРЦ замість ринку \"Петрівка\".
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Додано: Вів 07 лип, 2020 13:27
Кличко повідомив, чи планують будівництво ТРЦ замість...
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Дивися повний текст Кличко повідомив, чи планують будівництво ТРЦ замість ринку \"Петрівка\".
Додано: Вів 07 лип, 2020 14:36
ГДЕ - заводы, где Школы, , детсады..????
у нас что, больше строить нечего ????
Додано: Вів 07 лип, 2020 18:00
Строительство ТРЦ на территории книжного рынка “Петровка” пока не планируется...
И далее цитата Кличко:
"Мы изучили документы. По данным реестра прав собственности, книжный рынок расположен на двух арендованных земельных участках... Целевое назначение земельных участков – для строительства, эксплуатации и обслуживания многофункционального торгово-развлекательного комплекса и паркинга.
...Также детальным планом территории в границах улиц Вербовая, Куреневская, Богатырская, Московский проспект, Набережно-Рыбальская, железнодорожные пути на указанных участках предусмотрено размещение ТРЦ соответствии с целевым назначением земельных участков"
Некоторые средства массовой информации недавно обнародовали информацию, якобы, на месте книжного рынка “Петровка” планируют построить одноименный ТРЦ, а сам рынок – снести.
"Поэтому, кто и зачем подстрекает людей – предстоит выяснить”, – подчеркнул Кличко.
"Политика стала важной частью моей жизни. Она напоминает банку с тараканами. Тут кто кого обхитрит, кто кого обманет...
А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать" Цитаты известного украинского политика
Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. Вжевжопе.
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