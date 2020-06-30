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Кличко повідомив, чи планують
будівництво ТРЦ замість...

Кличко повідомив, чи планують будівництво ТРЦ замість...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:27

Кличко повідомив, чи планують будівництво ТРЦ замість...

Пропонуємо до обговорення:
Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час зустрічі з представниками книжкового ринку "Петрівка".

Дивися повний текст Кличко повідомив, чи планують будівництво ТРЦ замість ринку \"Петрівка\".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:27

Хіба він не має називатися "Почайна"?
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:38

Не має, бо автоматично не успадковує назву від станції метро ...))
mvi
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 14:36

ГДЕ - заводы, где Школы, , детсады..????

у нас что, больше строить нечего ????
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 18:00

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:

Кличко повідомив, чи планують будівництво ТРЦ замість ринку "Петрівка".




Строительство ТРЦ на территории книжного рынка “Петровка” пока не планируется...

И далее цитата Кличко:
"Мы изучили документы. По данным реестра прав собственности, книжный рынок расположен на двух арендованных земельных участках... Целевое назначение земельных участков – для строительства, эксплуатации и обслуживания многофункционального торгово-развлекательного комплекса и паркинга.

...Также детальным планом территории в границах улиц Вербовая, Куреневская, Богатырская, Московский проспект, Набережно-Рыбальская, железнодорожные пути на указанных участках предусмотрено размещение ТРЦ соответствии с целевым назначением земельных участков"

Некоторые средства массовой информации недавно обнародовали информацию, якобы, на месте книжного рынка “Петровка” планируют построить одноименный ТРЦ, а сам рынок – снести.


"Поэтому, кто и зачем подстрекает людей – предстоит выяснить”, – подчеркнул Кличко.



"Политика стала важной частью моей жизни. Она напоминает банку с тараканами. Тут кто кого обхитрит, кто кого обманет...
А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать" Цитаты известного украинского политика
Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. :arrow: Вжевжопе.
EKO
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