Про це, з посиланням на інформовані джерела, повідомляє Агентство нафтогазової інформації.
Дивися повний текст Саудівська Аравія готова почати цінову війну на нафтовому ринку.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 14:03
Саудівська Аравія готова почати цінову війну на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Саудівська Аравія готова почати цінову війну на нафтовому ринку.
Додано: Вів 07 лип, 2020 14:03
А с кем они будут воевать? С собой?
Начинайте,мы ждём удешевления бензина.
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