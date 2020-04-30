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Саудівська Аравія готова
почати цінову війну на...

Саудівська Аравія готова почати цінову війну на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 14:03

Саудівська Аравія готова почати цінову війну на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це, з посиланням на інформовані джерела, повідомляє Агентство нафтогазової інформації.

Дивися повний текст Саудівська Аравія готова почати цінову війну на нафтовому ринку.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 14:03

А с кем они будут воевать? С собой?
Начинайте,мы ждём удешевления бензина.
straponesa
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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