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Тарифи на газ для
населення зміняться - ЗМІ

Тарифи на газ для населення зміняться - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 14:35

Тарифи на газ для населення зміняться - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Зміни стосуватимуться тарифу на газ, абонплати та тарифу для будинків без лічильників.

Дивися повний текст Тарифи на газ для населення зміняться - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 14:36

Очень информативная статья - так сколько для населения будет цена на газ в платежке?
Или распишите наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам - мы сами посчитаем.
d_s_n
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 15:15

Самим рахувати непотрібно. А то до неправильних циферок дорахуєтесь. Сказали рабам платити-значить платити
Українець
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 15:32

  Українець написав:Самим рахувати непотрібно. А то до неправильних циферок дорахуєтесь. Сказали рабам платити-значить платити

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