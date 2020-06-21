Зміни стосуватимуться тарифу на газ, абонплати та тарифу для будинків без лічильників.
Дивися повний текст Тарифи на газ для населення зміняться - ЗМІ.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 14:35
Тарифи на газ для населення зміняться - ЗМІ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тарифи на газ для населення зміняться - ЗМІ.
Додано: Вів 07 лип, 2020 14:36
Очень информативная статья - так сколько для населения будет цена на газ в платежке?
Или распишите наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам - мы сами посчитаем.
Додано: Вів 07 лип, 2020 15:15
Самим рахувати непотрібно. А то до неправильних циферок дорахуєтесь. Сказали рабам платити-значить платити
Додано: Вів 07 лип, 2020 15:32
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Додано: Вів 07 лип, 2020 16:28
Схема разделения на цену газа и транспортировки начинает нести золотые яйца.Цена газа понизилась на копейки,за то транспортировка подорожала сразу на 24% на "ровном месте".К осени поднимут цену на газ и итоговая цифра вернется к 8 гривнам,а то и более.
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