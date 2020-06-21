Зміни стосуватимуться тарифу на газ, абонплати та тарифу для будинків без лічильників.
Дивися повний текст Тарифи на газ для населення зміняться - ЗМІ.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 14:35
Тарифи на газ для населення зміняться - ЗМІ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тарифи на газ для населення зміняться - ЗМІ.
Додано: Вів 07 лип, 2020 14:36
Очень информативная статья - так сколько для населения будет цена на газ в платежке?
Или распишите наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам - мы сами посчитаем.
Додано: Вів 07 лип, 2020 15:15
Самим рахувати непотрібно. А то до неправильних циферок дорахуєтесь. Сказали рабам платити-значить платити
Додано: Вів 07 лип, 2020 16:28
Схема разделения на цену газа и транспортировки начинает нести золотые яйца.Цена газа понизилась на копейки,за то транспортировка подорожала сразу на 24% на "ровном месте".К осени поднимут цену на газ и итоговая цифра вернется к 8 гривнам,а то и более.
Додано: Вів 07 лип, 2020 18:06
А там еще и "поставщик последней надежды" (последней для кого ) подтянется
Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. Вжевжопе.
Додано: Сер 08 лип, 2020 09:36
Схема с абонентской платой позволяет Слугам убить сразу двух зайцев: завуалировать повышение цен на газ и уменьшить размер субсидии в отопительный сезон. За счет размазывания платежей на год уменьшается пиковая нагрузка зимой и соответственно субсидия. А летом платежи маленькие и у 95% они не повлияют на субсидию. Основной объем газа перекачивается зимой. Справедливо было бы брать плату пропорционально потребленному газу по месяцам. Спрашивается: чьи Слуги?
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