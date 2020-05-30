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На Полтавщині напали на машину "Укрпошти" і викрали 2,5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 лип, 2020 15:53
Пропонуємо до обговорення:
По це "повідомляє":https://pl.npu.gov.ua/news/vbivstvo/policziya-poltavshhini-vstanovlyuje-osib-yaki-zdijsnili-napad-na-avtomobil-ukrposhti/ поліція Полтаської області.
Дивися повний текст На Полтавщині напали на машину \"Укрпошти\" і викрали 2,5 млн грн і пістолет
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R2
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Додано: Вів 07 лип, 2020 15:53
..лох не мамонт, - не вымрет!!... лишнее подтверждение тому, что : причем Укрпочта и наличные деньги в приличных объемах?! деньгами должен заниматься БАНК, а не почта..дело почты - принимать//отправлять посылки, письма...
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maestro71
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ТупУм, Ірина_, Модератор
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