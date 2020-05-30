RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
На Полтавщині напали на машину
"Укрпошти" і викрали 2,5...

На Полтавщині напали на машину "Укрпошти" і викрали 2,5...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 15:53

На Полтавщині напали на машину "Укрпошти" і викрали 2,5...

Пропонуємо до обговорення:
По це "повідомляє":https://pl.npu.gov.ua/news/vbivstvo/policziya-poltavshhini-vstanovlyuje-osib-yaki-zdijsnili-napad-na-avtomobil-ukrposhti/ поліція Полтаської області.

Дивися повний текст На Полтавщині напали на машину \"Укрпошти\" і викрали 2,5 млн грн і пістолет.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89151
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 15:53

..лох не мамонт, - не вымрет!!... лишнее подтверждение тому, что : причем Укрпочта и наличные деньги в приличных объемах?! деньгами должен заниматься БАНК, а не почта..дело почты - принимать//отправлять посылки, письма...
maestro71
 
Повідомлень: 2088
З нами з: 09.09.11
Подякував: 157 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 18:43

maestro71
Пенсии
avk
 
Повідомлень: 796
З нами з: 20.03.10
Подякував: 53 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 04:13

Это все потому, что почтальонам не выдали автоматы, чтобы у них не отобрали пистолеты.
alter
 
Повідомлень: 458
З нами з: 14.05.08
Подякував: 300 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
З 2021 року газ можна буде купувати у Укрпошти і...
R2 » Вів 30 чер, 2020 10:49
7 316
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 чер, 2020 14:58
lauder7
Як правильно оформити іншого водія на машину
R2 » Суб 30 тра, 2020 12:28
8 1367
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 чер, 2020 11:51
sanyok
Рада підтримала розширення фінансових послуг "Укрпошти"
R2 » Сер 20 тра, 2020 08:44
6 615
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 тра, 2020 14:52
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.