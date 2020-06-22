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Українці потрапляють на сайти-підробки і втрачають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 лип, 2020 16:08
Пропонуємо до обговорення:
В Україні працює ціла група сайтів-підробок, які виманюють банківські дані і використовують їх для переказу коштів з карток своїх жертв. Найчастіше такі сайти маскують під онлайн-магазини або майданчики для переказу коштів, поповнення мобільного рахункутощо.
Дивися повний текст Українці потрапляють на сайти-підробки і втрачають гроші: як працює схема
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Додано: Вів 07 лип, 2020 16:08
"Сайт зарегистрирован в России 22 января 2019 года, то есть всего несколько дней назад." - а у нормальных людей уже полтора года прошло.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 18:26
Эксперты по кибербезопасности дни по Венере считают. Позволим им эту маленькую слабость.
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