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Міжнародні резерви України в
червні зросли на 12,4% - НБУ

Міжнародні резерви України в червні зросли на 12,4% - НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 17:06

Міжнародні резерви України в червні зросли на 12,4% - НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в прес-релізі, який є в розпорядженні Укрінформу.

Дивися повний текст Міжнародні резерви України в червні зросли на 12,4% - НБУ.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 17:06

Сподіваємось на зростання суверенного кредитного рейтингу, а також зменшення вартості запозичень для держави.
bodia1406
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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