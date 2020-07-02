Про це йдеться в прес-релізі, який є в розпорядженні Укрінформу.
Дивися повний текст Міжнародні резерви України в червні зросли на 12,4% - НБУ.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 17:06
Міжнародні резерви України в червні зросли на 12,4% - НБУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжнародні резерви України в червні зросли на 12,4% - НБУ.
Додано: Вів 07 лип, 2020 17:06
Сподіваємось на зростання суверенного кредитного рейтингу, а також зменшення вартості запозичень для держави.
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