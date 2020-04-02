СЕТАМ продає 26 заарештованих літаків за загальною стартовою ціною 2 млн 465 тис. 496 грн.
Дивися повний текст СЕТАМ «пустить з молотка» 26 заарештованих літаків.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 17:39
СЕТАМ «пустить з молотка» 26 заарештованих літаків
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Дивися повний текст СЕТАМ «пустить з молотка» 26 заарештованих літаків.
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