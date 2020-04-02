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СЕТАМ «пустить з молотка»
26 заарештованих літаків

СЕТАМ «пустить з молотка» 26 заарештованих літаків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 17:39

СЕТАМ «пустить з молотка» 26 заарештованих літаків

Пропонуємо до обговорення:
СЕТАМ продає 26 заарештованих літаків за загальною стартовою ціною 2 млн 465 тис. 496 грн.

Дивися повний текст СЕТАМ «пустить з молотка» 26 заарештованих літаків.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 17:39

І хто ж їх купить, авіаційна галузь потерпає від пандемії.
svyatoslav_hromyak
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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