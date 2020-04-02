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СЕТАМ «пустить з молотка»
26 заарештованих літаків

СЕТАМ «пустить з молотка» 26 заарештованих літаків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 17:39

СЕТАМ «пустить з молотка» 26 заарештованих літаків

Пропонуємо до обговорення:
СЕТАМ продає 26 заарештованих літаків за загальною стартовою ціною 2 млн 465 тис. 496 грн.

Дивися повний текст СЕТАМ «пустить з молотка» 26 заарештованих літаків.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 17:39

І хто ж їх купить, авіаційна галузь потерпає від пандемії.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:04

svyatoslav_hromyak
Это самолёты ДОСААФа советского, в основном. Использовались, как правило, для выброски парашютистов (АН-2), буксировки планёров (Вильга-35), обучения пилотов (Л-29).
К пассажирским перевозкам данная техника не имеет никакого отношения.
Очень старая, уверен, что там самому "молодому" самолёту уже давно за 40 лет. По сути, ее судьба быть разобранными на запчасти, может под восстановление кто-то возьмёт. Ну Ан-2 на постаменты и в парках любили ставить при СССР, может какой "новый русский" прикола ради и купит себе Ан-2 :)
LutsMan
 
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