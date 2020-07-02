У Міністерстві внутрішніх справ врешті виявили даний недолік.
Дивися повний текст Автофіксація ПДР: виявилося, що штрафи можна не платити.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 19:50
Автофіксація ПДР: виявилося, що штрафи можна не платити
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Автофіксація ПДР: виявилося, що штрафи можна не платити.
Додано: Вів 07 лип, 2020 19:50
Чем дальше в лес тем толще партизаны :) Ну блин уже не смешите, ну хоть что то можно сделать по уму ? Смех, сколько нарушений, каждый день отчитывались, а главное делать то ни хрена не нужно, знай деньги считай. И тут облажались.
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