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Автофіксація ПДР: виявилося,
що штрафи можна не платити

Автофіксація ПДР: виявилося, що штрафи можна не платити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 19:50

Автофіксація ПДР: виявилося, що штрафи можна не платити

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві внутрішніх справ врешті виявили даний недолік.

Дивися повний текст Автофіксація ПДР: виявилося, що штрафи можна не платити.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 19:50

Чем дальше в лес тем толще партизаны :) Ну блин уже не смешите, ну хоть что то можно сделать по уму ? Смех, сколько нарушений, каждый день отчитывались, а главное делать то ни хрена не нужно, знай деньги считай. И тут облажались.
Igorten
 
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