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У НАЗК повідомили, до кого
цьогоріч прийдуть з...

У НАЗК повідомили, до кого цьогоріч прийдуть з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 19:56

У НАЗК повідомили, до кого цьогоріч прийдуть з...

Пропонуємо до обговорення:
НАЗК затвердило перелік органів, в яких проводитиме перевірку до кінця року.

Дивися повний текст У НАЗК повідомили, до кого цьогоріч прийдуть з перевірками (список).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 19:57

Де державні підприємства довели до збиткових, керівництво необхідно сажати з конфіскацією
bklochok
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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