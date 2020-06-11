НАЗК затвердило перелік органів, в яких проводитиме перевірку до кінця року.
Дивися повний текст У НАЗК повідомили, до кого цьогоріч прийдуть з перевірками (список).
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Додано: Вів 07 лип, 2020 19:56
У НАЗК повідомили, до кого цьогоріч прийдуть з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НАЗК повідомили, до кого цьогоріч прийдуть з перевірками (список).
Додано: Вів 07 лип, 2020 19:57
Де державні підприємства довели до збиткових, керівництво необхідно сажати з конфіскацією
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