Більшість експертів пропонують або диверсифікувати кошти або інвестувати утой ринок, у якому вкладник коштів краще розуміється.
Дивися повний текст Милованов надав рекомендації, куди краще інвестувати українцям (відео).
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Додано: Вів 07 лип, 2020 22:05
Милованов надав рекомендації, куди краще інвестувати...
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Дивися повний текст Милованов надав рекомендації, куди краще інвестувати українцям (відео).
Додано: Сер 08 лип, 2020 12:25
Очень полезная информация. Не даром этот светила был министром экономики.
Как говорится: "знаеш - делаеш, не знаеш - учиш других как делать".
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