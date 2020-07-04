Низька інфляція, з одного боку, є хорошим явищем, а з іншого - трохи охолоджує економіку, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Дивися повний текст Шмигаль: Інфляція і курс валют - це предмет дискусії між Мінекономіки, Мінфіном і НБУ.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 22:28
Шмигаль: Інфляція і курс валют - це предмет дискусії між...
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Дивися повний текст Шмигаль: Інфляція і курс валют - це предмет дискусії між Мінекономіки, Мінфіном і НБУ.
Додано: Вів 07 лип, 2020 22:28
н да, а я как и многие думал, что "... предмет инфляции и курс валют – это предмет дискуссии ..." это следствие продуманных шагов, по восстановлению разрушенной экономики Украины (тяжмаш, легкая, кораблестроение, авиастроение, моторостроение, приборостроение, с\х, ...., )
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