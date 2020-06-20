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Для іпотеки під 10% потрібні
суворі правила - Милованов...

Для іпотеки під 10% потрібні суворі правила - Милованов...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:50

Для іпотеки під 10% потрібні суворі правила - Милованов...

Пропонуємо до обговорення:
Іпотека під 10% є можливою, але вона буде мати ті ж самі проблеми, що й державна програма "Доступні кредити 5-7-9%".

Дивися повний текст Для іпотеки під 10% потрібні суворі правила - Милованов (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:50

Здесь нужны жесткие правила. Если мы хотим, чтобы эта программа работала, должно быть правило: не заплатил – отобрали


Да не ужели ? А я думал взял кредит и послал банк куда подальше и всех делов то :) Дружище что тебе мешает ? Если то что танцору то делов то ;)
Igorten
 
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