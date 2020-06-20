Іпотека під 10% є можливою, але вона буде мати ті ж самі проблеми, що й державна програма "Доступні кредити 5-7-9%".
Дивися повний текст Для іпотеки під 10% потрібні суворі правила - Милованов (відео).
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Додано: Вів 07 лип, 2020 22:50
Для іпотеки під 10% потрібні суворі правила - Милованов...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для іпотеки під 10% потрібні суворі правила - Милованов (відео).
Додано: Вів 07 лип, 2020 22:50
Да не ужели ? А я думал взял кредит и послал банк куда подальше и всех делов то :) Дружище что тебе мешает ? Если то что танцору то делов то ;)
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