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Акції Tesla наближаються
до позначки $1500

Акції Tesla наближаються до позначки $1500
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 23:45

Акції Tesla наближаються до позначки $1500

Пропонуємо до обговорення:
Минулого тижня ринкова капіталізація американського виробника електромобілів Tesla вперше перевищила $200 млрд (якщо ви раптом пропустили нашу замітку про короткі шорти Tesla)

Дивися повний текст Акції Tesla наближаються до позначки $1500.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 23:46

"...вероятнее всего, он будет пройден уже сегодня после открытия биржи" - аналитики-предсказатели, они такие. Не пройден сегодня. Ни после открытия, ни после закрытия.
ufo_cz
 
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