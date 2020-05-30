Минулого тижня ринкова капіталізація американського виробника електромобілів Tesla вперше перевищила $200 млрд (якщо ви раптом пропустили нашу замітку про короткі шорти Tesla)
Дивися повний текст Акції Tesla наближаються до позначки $1500.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 23:45
Акції Tesla наближаються до позначки $1500
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Дивися повний текст Акції Tesla наближаються до позначки $1500.
Додано: Вів 07 лип, 2020 23:46
"...вероятнее всего, он будет пройден уже сегодня после открытия биржи" - аналитики-предсказатели, они такие. Не пройден сегодня. Ни после открытия, ни после закрытия.
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