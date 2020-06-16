Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко.
Дивися повний текст Просять \"не напружуватися\" за 100 доларів: Петрашко знайшов проблему з \"мінімалкою\".
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Додано: Сер 08 лип, 2020 10:24
Просять "не напружуватися" за 100 доларів: Петрашко...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Просять \"не напружуватися\" за 100 доларів: Петрашко знайшов проблему з \"мінімалкою\".
Додано: Сер 08 лип, 2020 10:24
Нянечка в детском саду. Работы увеличилось в разы. Зарплата минималка. Собирается увольняться. Лучше вообще не работать, чем работать за еду.
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