RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Просять "не напружуватися"
за 100 доларів: Петрашко...

Просять "не напружуватися" за 100 доларів: Петрашко...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 10:24

Просять "не напружуватися" за 100 доларів: Петрашко...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко.

Дивися повний текст Просять \"не напружуватися\" за 100 доларів: Петрашко знайшов проблему з \"мінімалкою\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89149
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 10:24

Нянечка в детском саду. Работы увеличилось в разы. Зарплата минималка. Собирается увольняться. Лучше вообще не работать, чем работать за еду.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2950
З нами з: 15.02.11
Подякував: 30 раз.
Подякували: 595 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:03

Все как в цирке. И речи такие же как в цирке!
straponesa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 182
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:37

По ходу нашим великим реформаторам надо включить мозги и подумать что человек может позволить себе за 5000 гр, для слабоумных у руля отвечаю, да не чего, некоторым в депутата тыщи евро не хватает на мороженное, а на пятёрочка слабо прожить, я все больше убеждаюсь что государство как объединение потеряло всякий смысл, оно больше не несёт той полезной нагрузки для общества его образуещего. Как не призедента, или политик, так в лучшем случае бездарь , а то и алкаш или наркоман. Толковых людей во власти или еденицы или вовсе нет.
f16ramblerru
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 16.02.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 15:54

Re: Просять

“Помните, у нас была минимальная зарплата по тысяче гривен? Фирма могла держать пять человек, у которых была слабая загруженность. А когда 4,7 тыс. гривен – надо делать ставку на эффективность."
- поржал.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9849
З нами з: 03.11.08
Подякував: 729 раз.
Подякували: 2139 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 16:23

“Помните, у нас была минимальная зарплата по тысяче гривен?" - а доллар по 5 помните?
Ромасик
 
Повідомлень: 1096
З нами з: 30.03.15
Подякував: 144 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 17:29

  straponesa написав:Все как в цирке. И речи такие же как в цирке!

Только в роли дрессированных обезьянок - мы.
di2gard
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40
З нами з: 16.11.17
Подякував: 9 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 17:47

  p_a_l написав:Нянечка в детском саду. Работы увеличилось в разы. Зарплата минималка. Собирается увольняться. Лучше вообще не работать, чем работать за еду.

а разве кто-то заставляет работать за ту зарплату, у нас рабство?
поэтому и такие зарплаты, что находятся на них работники.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 608
З нами з: 10.06.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Tesla випустила шорти по 69 доларів (фото)
R2 » Вів 07 лип, 2020 09:42
0 53
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 лип, 2020 09:42
R2
"Газпром" повернув Польщі 1,5 млрд доларів переплати за газ
R2 » Сер 01 лип, 2020 15:38
4 215
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лип, 2020 00:41
qazzax
Рекордний хабар у 6 мільйонів доларів: суд взяв під...
R2 » Вів 16 чер, 2020 16:48
1 254
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 чер, 2020 16:48
maestro71

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Вакансії (19)
08.07.2020 18:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.