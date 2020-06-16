Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко.
Дивися повний текст Просять \"не напружуватися\" за 100 доларів: Петрашко знайшов проблему з \"мінімалкою\".
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Додано: Сер 08 лип, 2020 10:24
Просять "не напружуватися" за 100 доларів: Петрашко...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Просять \"не напружуватися\" за 100 доларів: Петрашко знайшов проблему з \"мінімалкою\".
Додано: Сер 08 лип, 2020 10:24
Нянечка в детском саду. Работы увеличилось в разы. Зарплата минималка. Собирается увольняться. Лучше вообще не работать, чем работать за еду.
Додано: Сер 08 лип, 2020 11:37
По ходу нашим великим реформаторам надо включить мозги и подумать что человек может позволить себе за 5000 гр, для слабоумных у руля отвечаю, да не чего, некоторым в депутата тыщи евро не хватает на мороженное, а на пятёрочка слабо прожить, я все больше убеждаюсь что государство как объединение потеряло всякий смысл, оно больше не несёт той полезной нагрузки для общества его образуещего. Как не призедента, или политик, так в лучшем случае бездарь , а то и алкаш или наркоман. Толковых людей во власти или еденицы или вовсе нет.
Додано: Сер 08 лип, 2020 15:54
Re: Просять
- поржал.
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Додано: Сер 08 лип, 2020 16:23
“Помните, у нас была минимальная зарплата по тысяче гривен?" - а доллар по 5 помните?
Додано: Сер 08 лип, 2020 17:29
Додано: Сер 08 лип, 2020 17:47
а разве кто-то заставляет работать за ту зарплату, у нас рабство?
поэтому и такие зарплаты, что находятся на них работники.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Сер 08 лип, 2020 20:20
f16ramblerru
Да кучу всего может себе позволить человек на 5000 гривен в день. С яхтой, вероятно, будут проблемы, но автомобиль и какое-никакое жильё - вполне.
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