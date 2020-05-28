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Просять "не напружуватися"
за 100 доларів: Петрашко...

Просять "не напружуватися" за 100 доларів: Петрашко...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 08:54

За гривню будут давать больше долларов (С)
Luk_v
 
Повідомлень: 43
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 10:29

Понятно, что против повышения -те, кто в тени...Не хотят платить налогов....Хотя в нормальных странах за это садят.
laa1999
 
Повідомлень: 2965
З нами з: 10.06.08
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  #<12
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