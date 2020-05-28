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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 лип, 2020 10:29
Понятно, что против повышения -те, кто в тени...Не хотят платить налогов....Хотя в нормальных странах за это садят.
Додано: Чет 09 лип, 2020 11:38
laa1999. Якщо б не слата ЄСВ в розмірі 22% з працедавця, слово мінімалка зникла б сама собою.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 06:45
Контроль над ценами-и не надо поднимать ни пенсии,ни зарплаты,ну и убавить зарплаты чиновникам и депутатом,тогда и жить легче будет простым людям.И когда коррупционеров сажать будете???
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