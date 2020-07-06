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Зеленський особисто зізнався
НАЗК, що порушив законодавство

Зеленський особисто зізнався НАЗК, що порушив законодавство
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:01

Зеленський особисто зізнався НАЗК, що порушив законодавство

Пропонуємо до обговорення:
Володимир Зеленський поінформував НАЗК про те, що не надав відомості про суттєві зміни в майновому стані.

Дивися повний текст Зеленський особисто зізнався НАЗК, що порушив законодавство.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:01

Угу. Сейчас опять вылезет вопрос о неприкосновенности президента и невозможности его оштрафовать :) Кстати, а НАПК не увидело до этого нарушения у лица которое должно было проверяться в первую очередь ? Это говорит о качестве работы.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 12:51

Як вміло Зе створив собі на виборах обрах такого собі "хлопця з народу". А виявляється у нього десятки мільйонів прибутку(тільки офіційного), вілла в Італії і т.д.
Народ, як завжди, розвели як лоха.
andrijk777
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