Ощадбанк знизив процентні ставки за іпотечними кредитами та розширив умови кредитування за однією із програм.
Дивися повний текст Ощадбанк знизив ставки за іпотекою та розширив іпотечну програму «9,99%».
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Додано: Сер 08 лип, 2020 11:03
Ощадбанк знизив ставки за іпотекою та розширив іпотечну...
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Дивися повний текст Ощадбанк знизив ставки за іпотекою та розширив іпотечну програму «9,99%».
Додано: Сер 08 лип, 2020 11:04
Вже краще . Але навіть під 10% - це переплата втричі на 25 років від вартості житла .
Щоб не довелось нашим медикам і іншим бюджетникам з часом не вилазити з Польщі, щоб закрити ці іпотеки. Особливо якщо за дострокове погашення будуть штрафні санкції. Треба дивитись, що підписуєте, рахувати.
Та все ж якщо підрахувати на цей же період орендну платню - то все ж іпотека краще, вкінці на пенсії будете хоча б мати квартиру. (
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