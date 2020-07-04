Ощадбанк знизив ставки за іпотекою та розширив іпотечну...

Додано: Сер 08 лип, 2020 17:50

R2 Не треба писати нісенітниці. Як це "втричі ... від вартості житла"? По-перше сума кредиту МЕНША ніж вартість житла на розмір власного внеску. По-друге, відсотки нараховуються НА ЗАЛИШОК КРЕДИТУ, а він постійно зменшується. Тільки абсолютно неграмотна людина може помножувати суму нарахованих у ПЕРШИЙ місяць відсотків на договірний строк кредиту. Третє - 25 років? Ніхто не "тягне" з погашенням так довго. Довгострокові кредити надають змогу зменшити розмір ОБОВ'ЯЗКОВИХ щомісячних платежів. Це, в свою чергу, знижує вимоги до платоспроможності позичальника СЬОГОДНІ! А кредити погашаються прискорено, а потім достроково. Будь-що кажіть, а доходи пересічних громадян постійно зростають. Мінімальна зарплатня - щороку. Прожитковий мінімум - двічі на рік (а він впливає і на оклади). Плюс професійний рівень, кваліфікація ... Ці ж самі чинники, разом з інфляцією призводять до перманентного здороження житла на первинному ринку. За цим "підтягується" і вторинний. І усе це треба застосувати при розрахунках зі знаком "-". Чи Ви можете сказати скільки буде коштувати квартира через 5, 7 чи 20 років? Чи Ви знаєте кращій за іпотеку засіб придбати житло? Накопичувати хтозна скільки років? Як? Депозитні ставки падають? У валютах? Усі бачимо, що вони не завжди зберігають свою купівельну спроможність. Зараз Америка може увійти у такий інфляційний штопор, що мало не уявиться... Ото ж не треба казати, чого не знаєте.