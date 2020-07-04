Ощадбанк знизив процентні ставки за іпотечними кредитами та розширив умови кредитування за однією із програм.
Дивися повний текст Ощадбанк знизив ставки за іпотекою та розширив іпотечну програму «9,99%».
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Додано: Сер 08 лип, 2020 11:03
Ощадбанк знизив ставки за іпотекою та розширив іпотечну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ощадбанк знизив ставки за іпотекою та розширив іпотечну програму «9,99%».
Додано: Сер 08 лип, 2020 11:04
Вже краще . Але навіть під 10% - це переплата втричі на 25 років від вартості житла .
Щоб не довелось нашим медикам і іншим бюджетникам з часом не вилазити з Польщі, щоб закрити ці іпотеки. Особливо якщо за дострокове погашення будуть штрафні санкції. Треба дивитись, що підписуєте, рахувати.
Та все ж якщо підрахувати на цей же період орендну платню - то все ж іпотека краще, вкінці на пенсії будете хоча б мати квартиру.
Додано: Сер 08 лип, 2020 17:50
ТАК, ТА НЕ ЗОВСІМ...
R2 Не треба писати нісенітниці. Як це "втричі ... від вартості житла"? По-перше сума кредиту МЕНША ніж вартість житла на розмір власного внеску. По-друге, відсотки нараховуються НА ЗАЛИШОК КРЕДИТУ, а він постійно зменшується. Тільки абсолютно неграмотна людина може помножувати суму нарахованих у ПЕРШИЙ місяць відсотків на договірний строк кредиту. Третє - 25 років? Ніхто не "тягне" з погашенням так довго. Довгострокові кредити надають змогу зменшити розмір ОБОВ'ЯЗКОВИХ щомісячних платежів. Це, в свою чергу, знижує вимоги до платоспроможності позичальника СЬОГОДНІ! А кредити погашаються прискорено, а потім достроково. Будь-що кажіть, а доходи пересічних громадян постійно зростають. Мінімальна зарплатня - щороку. Прожитковий мінімум - двічі на рік (а він впливає і на оклади). Плюс професійний рівень, кваліфікація ... Ці ж самі чинники, разом з інфляцією призводять до перманентного здороження житла на первинному ринку. За цим "підтягується" і вторинний. І усе це треба застосувати при розрахунках зі знаком "-". Чи Ви можете сказати скільки буде коштувати квартира через 5, 7 чи 20 років? Чи Ви знаєте кращій за іпотеку засіб придбати житло? Накопичувати хтозна скільки років? Як? Депозитні ставки падають? У валютах? Усі бачимо, що вони не завжди зберігають свою купівельну спроможність. Зараз Америка може увійти у такий інфляційний штопор, що мало не уявиться... Ото ж не треба казати, чого не знаєте.
Додано: Чет 09 лип, 2020 15:02
Re: Ощадбанк знизив ставки за іпотекою та розширив іпотечну.
За великий строк сума відсотків легко може перевищити суму кредиту, тут немає нічого дивного, а враховуючи строк це насправді не так і багато. Навіть, якщо не тягнути і виплачувати достроково (хоча, якщо кредит знецінюється, в цьому не завжди є сенс).
По друге, зазвичай використовують ануїтет, тому множити суму внеску на строк - цілком нормально, якщо ви цього не знаєте, то неграмотні якраз ви.
Про те, що краще - іпотека чи накопичення - сперечатися можна багато. Все залежить від ставки і динаміки цін.
Додано: Чет 09 лип, 2020 16:04
С учётом того, что маржа обеспечивается страховками, комиссиями, и кредит могут оформить "не только лишь все" - то можно рисовать ставку хоть 0,0%. Всё равно никому "с улицы" такой кредит не достанется
Украина - богатая страна!
Додано: Нед 12 лип, 2020 10:29
1.З Вами я згоден. Але ж Ви кажете про "суму" кредиту. А автор 1 поста про вартість житла. Погодьтесь, це різні речі. Та ще й "втричі"???
2. Я, природно, знайом з обома схемами погашення. Не можу погодитися з "за звичай" ))) Позичальнику іноді нав'язують ануїтет. Іноді він обирає його свідомо, тому що по-перше початкові платежі менші ніж за класикою, по-друге зручніше планувати бюджет під час погашення. Але ж! Тим, хто бажає зекономити відсотки я би не радив користуватися ануїтетом. Тому що при цієї схемі кредитний залишок зменшується дуже повільно і загальна сума сплачених відсотків при інших рівних параметрах (сума кредиту, ставка та строк) завжди буде більшою ніж при класичному погашені. Хіба Ви цього не знали?
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