Ощадбанк знизив процентні ставки за іпотечними кредитами та розширив умови кредитування за однією із програм.
Дивися повний текст Ощадбанк знизив ставки за іпотекою та розширив іпотечну програму «9,99%».
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Додано: Сер 08 лип, 2020 11:03
Ощадбанк знизив ставки за іпотекою та розширив іпотечну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ощадбанк знизив ставки за іпотекою та розширив іпотечну програму «9,99%».
Додано: Сер 08 лип, 2020 11:04
Вже краще . Але навіть під 10% - це переплата втричі на 25 років від вартості житла .
Щоб не довелось нашим медикам і іншим бюджетникам з часом не вилазити з Польщі, щоб закрити ці іпотеки. Особливо якщо за дострокове погашення будуть штрафні санкції. Треба дивитись, що підписуєте, рахувати.
Та все ж якщо підрахувати на цей же період орендну платню - то все ж іпотека краще, вкінці на пенсії будете хоча б мати квартиру.
Додано: Сер 08 лип, 2020 17:50
ТАК, ТА НЕ ЗОВСІМ...
R2 Не треба писати нісенітниці. Як це "втричі ... від вартості житла"? По-перше сума кредиту МЕНША ніж вартість житла на розмір власного внеску. По-друге, відсотки нараховуються НА ЗАЛИШОК КРЕДИТУ, а він постійно зменшується. Тільки абсолютно неграмотна людина може помножувати суму нарахованих у ПЕРШИЙ місяць відсотків на договірний строк кредиту. Третє - 25 років? Ніхто не "тягне" з погашенням так довго. Довгострокові кредити надають змогу зменшити розмір ОБОВ'ЯЗКОВИХ щомісячних платежів. Це, в свою чергу, знижує вимоги до платоспроможності позичальника СЬОГОДНІ! А кредити погашаються прискорено, а потім достроково. Будь-що кажіть, а доходи пересічних громадян постійно зростають. Мінімальна зарплатня - щороку. Прожитковий мінімум - двічі на рік (а він впливає і на оклади). Плюс професійний рівень, кваліфікація ... Ці ж самі чинники, разом з інфляцією призводять до перманентного здороження житла на первинному ринку. За цим "підтягується" і вторинний. І усе це треба застосувати при розрахунках зі знаком "-". Чи Ви можете сказати скільки буде коштувати квартира через 5, 7 чи 20 років? Чи Ви знаєте кращій за іпотеку засіб придбати житло? Накопичувати хтозна скільки років? Як? Депозитні ставки падають? У валютах? Усі бачимо, що вони не завжди зберігають свою купівельну спроможність. Зараз Америка може увійти у такий інфляційний штопор, що мало не уявиться... Ото ж не треба казати, чого не знаєте.
Додано: Чет 09 лип, 2020 15:02
Re: Ощадбанк знизив ставки за іпотекою та розширив іпотечну.
За великий строк сума відсотків легко може перевищити суму кредиту, тут немає нічого дивного, а враховуючи строк це насправді не так і багато. Навіть, якщо не тягнути і виплачувати достроково (хоча, якщо кредит знецінюється, в цьому не завжди є сенс).
По друге, зазвичай використовують ануїтет, тому множити суму внеску на строк - цілком нормально, якщо ви цього не знаєте, то неграмотні якраз ви.
Про те, що краще - іпотека чи накопичення - сперечатися можна багато. Все залежить від ставки і динаміки цін.
Додано: Чет 09 лип, 2020 16:04
С учётом того, что маржа обеспечивается страховками, комиссиями, и кредит могут оформить "не только лишь все" - то можно рисовать ставку хоть 0,0%. Всё равно никому "с улицы" такой кредит не достанется
Украина - богатая страна!
Додано: Нед 12 лип, 2020 10:29
1.З Вами я згоден. Але ж Ви кажете про "суму" кредиту. А автор 1 поста про вартість житла. Погодьтесь, це різні речі. Та ще й "втричі"???
2. Я, природно, знайом з обома схемами погашення. Не можу погодитися з "за звичай" ))) Позичальнику іноді нав'язують ануїтет. Іноді він обирає його свідомо, тому що по-перше початкові платежі менші ніж за класикою, по-друге зручніше планувати бюджет під час погашення. Але ж! Тим, хто бажає зекономити відсотки я би не радив користуватися ануїтетом. Тому що при цієї схемі кредитний залишок зменшується дуже повільно і загальна сума сплачених відсотків при інших рівних параметрах (сума кредиту, ставка та строк) завжди буде більшою ніж при класичному погашені. Хіба Ви цього не знали?
Додано: Нед 12 лип, 2020 15:29
Re: Ощадбанк знизив ставки за іпотекою та розширив іпотечну.
Ну, по перше, різниця буде тільки в ефективній ставці. Сума кредиту, строк будуть ті самі, тут не треба вигадувати нісенітниці.
По друге, "зазвичай" - це суто статистичний висновок, більшість позик дійсно ануїтетні.
Щодо переваг класики. Це дуже поверхневий погляд, насправді, і має сенс за відносно низьких ставок і низьких темпів знецінення валюти кредиту.
У наших реаліях, у ануїтету є ряд переваг. По-перше, якщо мова про іпотеку, то це чималі суми платежів, у випадку класичної схеми перші платежі будуть дуже великими, часом в рази більшими, ніж при ануїтеті, а це ще й накладається на період і так чималих витрат після купівлі нерухомості (ремонии і таке інше). Часто при один і той же позичальник при інших рівних умовах може просто не потягнути класику.
По друге, більші платежі ви платите більш дорогими грошима. Якщо тупо враховувати тільки суму сплачених відсотків, то ануїтет ніби дорожчий, але якщо врахувати, що вже за кілька років сума кредиту вже значно знеціниться, і чим далі, тим більше, то сенсу поспішати виплачувати йооо дорогими грошима нема. А при достроковому погашенні різниця у сумі сплачених відсотків стане ще меншою. І при цьому ви не надриватиметеся перші роки,як при класиці.
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