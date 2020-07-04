Ощадбанк знизив ставки за іпотекою та розширив іпотечну...

Додано: Нед 12 лип, 2020 15:29

venzelas написав: Faceless написав: За великий строк сума відсотків легко може перевищити суму кредиту, тут немає нічого дивного, а враховуючи строк це насправді не так і багато. Навіть, якщо не тягнути і виплачувати достроково (хоча, якщо кредит знецінюється, в цьому не завжди є сенс).

По друге, зазвичай використовують ануїтет, тому множити суму внеску на строк - цілком нормально, якщо ви цього не знаєте, то неграмотні якраз ви.

Про те, що краще - іпотека чи накопичення - сперечатися можна багато. Все залежить від ставки і динаміки цін. За великий строк, тут немає нічого дивного, а враховуючи строк це насправді не так і багато. Навіть, якщо не тягнути і виплачувати достроково (хоча, якщо кредит знецінюється, в цьому не завжди є сенс).По друге,тому множити суму внеску на строк - цілком нормально, якщо ви цього не знаєте, то неграмотні якраз ви.Про те, що краще - іпотека чи накопичення - сперечатися можна багато. Все залежить від ставки і динаміки цін.



1.З Вами я згоден. Але ж Ви кажете про "суму" кредиту. А автор 1 поста про вартість житла. Погодьтесь, це різні речі. Та ще й "втричі"???



2. Я, природно, знайом з обома схемами погашення. Не можу погодитися з "за звичай" ))) Позичальнику іноді нав'язують ануїтет. Іноді він обирає його свідомо, тому що по-перше початкові платежі менші ніж за класикою, по-друге зручніше планувати бюджет під час погашення. Але ж! Тим, хто бажає зекономити відсотки я би не радив користуватися ануїтетом. Тому що при цієї схемі кредитний залишок зменшується дуже повільно і загальна сума сплачених відсотків при інших рівних параметрах (сума кредиту, ставка та строк) завжди буде більшою ніж при класичному погашені. Хіба Ви цього не знали? 1.З Вами я згоден. Але ж Ви кажете про "суму" кредиту. А автор 1 поста про вартість житла. Погодьтесь, це різні речі. Та ще й "втричі"???2. Я, природно, знайом з обома схемами погашення. Не можу погодитися з "за звичай" ))) Позичальнику іноді нав'язують ануїтет. Іноді він обирає його свідомо, тому що по-перше початкові платежі менші ніж за класикою, по-друге зручніше планувати бюджет під час погашення. Але ж! Тим, хто бажає зекономити відсотки я би не радив користуватися ануїтетом. Тому що при цієї схемі кредитний залишок зменшується дуже повільно і загальна сума сплачених відсотків при інших рівних параметрах (сума кредиту, ставка та строк) завжди буде більшою ніж при класичному погашені. Хіба Ви цього не знали?

Ну, по перше, різниця буде тільки в ефективній ставці. Сума кредиту, строк будуть ті самі, тут не треба вигадувати нісенітниці.По друге, "зазвичай" - це суто статистичний висновок, більшість позик дійсно ануїтетні.Щодо переваг класики. Це дуже поверхневий погляд, насправді, і має сенс за відносно низьких ставок і низьких темпів знецінення валюти кредиту.У наших реаліях, у ануїтету є ряд переваг. По-перше, якщо мова про іпотеку, то це чималі суми платежів, у випадку класичної схеми перші платежі будуть дуже великими, часом в рази більшими, ніж при ануїтеті, а це ще й накладається на період і так чималих витрат після купівлі нерухомості (ремонии і таке інше). Часто при один і той же позичальник при інших рівних умовах може просто не потягнути класику.По друге, більші платежі ви платите більш дорогими грошима. Якщо тупо враховувати тільки суму сплачених відсотків, то ануїтет ніби дорожчий, але якщо врахувати, що вже за кілька років сума кредиту вже значно знеціниться, і чим далі, тим більше, то сенсу поспішати виплачувати йооо дорогими грошима нема. А при достроковому погашенні різниця у сумі сплачених відсотків стане ще меншою. І при цьому ви не надриватиметеся перші роки,як при класиці.