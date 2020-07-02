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Нацбанк зробив заяву
про політичний тиск

Нацбанк зробив заяву про політичний тиск
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:12

Нацбанк зробив заяву про політичний тиск

Пропонуємо до обговорення:
Команда Нацбанку звернулась до української спільноти та до нардепів з вимогою припинити політичний тиск на регулятор.

Дивися повний текст Нацбанк зробив заяву про політичний тиск.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:12

Порох не давил. Уволил всех и поставил своих. Что мешает и этой банде сделать подобное?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:39

А для чого робити заяви - ситуація всюди одинакова- непідходить- заява на стіл. А чим чинуші НБУ кращі інших працівників в Україні.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:59

Это общество, к сожалению, уже не способно никого услышать
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