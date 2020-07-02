Команда Нацбанку звернулась до української спільноти та до нардепів з вимогою припинити політичний тиск на регулятор.
Дивися повний текст Нацбанк зробив заяву про політичний тиск.
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Додано: Сер 08 лип, 2020 11:12
Нацбанк зробив заяву про політичний тиск
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк зробив заяву про політичний тиск.
Додано: Сер 08 лип, 2020 11:12
Порох не давил. Уволил всех и поставил своих. Что мешает и этой банде сделать подобное?
Додано: Сер 08 лип, 2020 11:39
А для чого робити заяви - ситуація всюди одинакова- непідходить- заява на стіл. А чим чинуші НБУ кращі інших працівників в Україні.
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